“VOICEU Projesi” açılış toplantısı düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (ERASMUS Jean Monnet Programı) proje başvuru çağrısı çerçevesinde VOICEU projesinin kabul edildiğini vurgulayan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Akdemir, açılış toplantısında projenin amaçlarına ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Akdemir konuşmasında şunları söyledi:

“VOICEU Projesi; AB’nin bütünleşme süreci içerisinde AB kültür politikasını, ‘farklılık’ ve ‘zenginlik’ kavramlarından yola çıkarak ortak Avrupa kültür mirasının ne anlama geldiğini, AB’nin kurumsal, politik ve sektörel düzeylerde söz konusu mirasın çoğulculuk ve AB değerleri çerçevesinde korunması için neler yaptığını Türkiye kamuoyunun çeşitli katmanlarına anlatmayı ve bu katmanlarda AB kültür politikası ve Avrupa ortak kültürel mirası konularında farkındalığın artmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Projeyle birlikte AB’nin kültür politikası, Avrupa ortak kültür mirası ve AB’nin dayandığı temel değerler konularında derin bilgi eksikliğinin giderilmesine odaklanılacaktır. Bu eksikliğin giderilmesi için de proje ile öğrenciler, akademisyenler, AB konusunda çalışmalar yapan kamu kurumu ve sivil toplum çalışanları, gençler ve AB sürecine günlük hayatta daha uzak kalan kesimler dahil olmak üzere kamuoyunun geniş bir kesimine yönelik, projenin çalışma alanları dahilinde, farkındalık ve bilgi birikimini artırıcı faaliyetlerde bulunacaklar.”

“Eğitimler AKADEMA üzerinden herkesin katılımına açık olacak”

Proje başvurucusu tarafından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programında verilen AB dersinin içeriğinin de değiştirildiğini belirten Doç. Dr. Akdemir “AB dersinin içeriği, AB’nin dayandığı temel değerler, AB’nin kültür politikası, farklılık, Avrupa ortak kültürel mirası gibi kavramların yer aldığı içeriklerle değiştirildi. Enstitü sayfasında yer alan bilgilendirme doğrultusunda söz konusu ders birim dışı kontenjana açılarak farklı bölümlerden öğrencilerin de seçimine hazır hale getirildi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı AKADEMA (Massive Open Online Courses, MOOCs) platformlarında lisans ve yüksek lisans öğrenci statüsünün dışında kalan toplumun çeşitli katmanlarından herkesin katılımına açık, belirtilen konular çerçevesinde, altı haftalık dersler oluşturuldu ve bu derslerin yayınlanması için çalışmalara başlandı.” dedi.

Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Akdemir, ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı ve Proje Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Rabia Taş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Duru Şahyar Akdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şeyşane, İletişim Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Alaaddin Faruk Paksoy ile Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ali Onur Özçelik katılım gösterdi.