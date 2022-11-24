Vize haftasının son günlerine rağmen kütüphanedeki kalabalık azalmadı

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, vize haftasını kütüphanede geçiriyor.

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nde oluşan kalabalık öğrenci manzaraları, vize haftasının son günlerinde de devam ediyor. Akademik takvime göre her vize ve final döneminde meydana gelen benzer görüntüler aynı zamanda kampüs içerisindeki çeşitli fakülte ve bölümlerde eğitim gören bireyleri bir araya getiriyor. Öğrencilerin günün her saatinde kullanabildiği kütüphaneler özellikle sınav zamanında yoğun oluyor. Gece boyu sınavlarına çalışarak vize haftasını sorunsuz geçirmek isteyen öğrencilere üniversite yönetimi de yaptığı çalışmalarla destek veriyor.