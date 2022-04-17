Viyola ve Viyolonsel resitalleri müzikseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Viyolonsel & Piyano Resitali” ve “Viyola Piyano Resitali” müzikseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koray Çalgan Salonu’nda gerçekleştirilen resitallerde; viyolonselde Gupse Şevval Aydın, piyanoda Gökçe Çağlar ve viyolada Deniz Yılık ile piyanoda Prof. Serla Balkarlı yer aldı. Viyolonsel & Piyano Resitali’nde Gupse Şevval Aydın ve Gökçe Çağlar; J.S Bach, L.v. Beethoven, C.A. Piatti ve J.Haydn’ın eserlerini, Viyola Piyano Resitali’nde ise Deniz Yılık ve Prof. Serla Balkarlı; J.S. Bach, P. Hindemith ve J. Brahms’ın eserlerini seslendirdi. Resitaller müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.