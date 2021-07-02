Virajı alamayarak devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Nermin K., idaresindeki 42 AP 996 plakalı aracıyla Sarıcailyas mahallesinden Örencik mahallesine giderken virajı alamayınca aracı yoldan çıktı. Takla atarak durabilen araçta bulunan 70 yaşındaki Hayri Arslangiray hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Nermin K. ile 87 yaşındaki yolcu Sultan U., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.