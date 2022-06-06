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Virajı alamayan beton mikseri devrildi

Eskişehir’de döndüğü virajı alamayan bir beton mikseri devrilirken, kazada maddi hasar meydana geldi.

ESKİŞEHİR 06.06.2022, 10:42
Virajı alamayan beton mikseri devrildi

Eskişehir’de döndüğü virajı alamayan bir beton mikseri devrilirken, kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Mahmudiye İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara almazken maddi hasar oluştu.

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