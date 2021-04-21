Virajı alamadı, karşı şeride geçerek yan yattı

Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan sürücünün kullandığı panelvan araç orta refüjü atlayarak karşı şeride geçip yan yattı.

Kaza, Havacılık Müzesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Eskişehir’e gelen Ömer D. yönetimindeki 26 TZ 038 plakalı panelvan araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı şeride geçti. Orta refüjü atlayarak karşı yola geçtikten sonra sol şeritte yan yatan panelvan aracın sürücüsü Ömer D. ve yolcu olarak bulunan eşi Bigül D. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çiftin tedavisi kaza yerinde yapılırken, araçta büyük maddi hasar oluştu.

Panelvan aracın çekici kamyon ile çekilmesiyle trafik normale döndü.