Vezneler hafta sonu açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemleri için son tarihin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceğini belirtti.

2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü olan 30 Kasım tarihine kadar; belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Mobil vezne aracı, 31 Kasım’a kadar belirlenen gün ve saatlerde; çeşitli mahallelerde hizmet vermeye devam edecek. Öte yandan yetkililer, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca, 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günü de belediye hizmet binası içerisindeki veznelerin 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti.

Vatandaşlar, “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne ulaşarak da ödeme yapabiliyor.