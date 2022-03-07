banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Veteran yüzücüler “sağlıklı yaşam” mottoları ile kulaç atıyor

Yüzmeye gönül veren veteran sporcular, Eskişehir Su Sporları Kulübü olarak açık denizlerdeki ve çeşitli yüzme havuzlarındaki başarıyla gençlere örnek olurken, aynı zamanda Eskişehir’in sesini duyurmak için kulaç atmaya devam ediyorlar.

ESKİŞEHİR 07.03.2022, 12:41
Veteran yüzücüler “sağlıklı yaşam” mottoları ile kulaç atıyor

Yüzmeye gönül veren veteran sporcular, Eskişehir Su Sporları Kulübü olarak açık denizlerdeki ve çeşitli yüzme havuzlarındaki başarıyla gençlere örnek olurken, aynı zamanda Eskişehir’in sesini duyurmak için kulaç atmaya devam ediyorlar.

Yaş ortalaması 40 ile 65 aralığında olan Eskişehir Su Sporları Kulübü sporcuları, hem sağlıklı bir yaşam ile gençlere örnek olurken, hem de Eskişehir’de deniz olmamasına rağmen açık denizlerdeki başarılarıyla kentin sesini duyurmaya devam ediyorlar. Pandemi ve soğuk kış şartlarından etkilenmeden idmanları elden bırakmayan veteran sporcular, Songül Küçüktaş eşliğinde haftanın iki günü antrenmanlarını sürdürerek yaz sezonuna hazırlanıyorlar. 34 yaşından sonra yüzme öğrenme niyetiyle suya girdiğini söyleyen 1964 doğumlu sporcu Tülay Osmanağaoğlu, “2014 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde kulaç atmaya devam ediyorum ve sağlığım el verdikçe yüzeceğim” dedi.

Eskişehir Su Sporları Kulübü’ne bağlı olarak 8 yıldır master yarışmalara katıldığını ileten Osmanağaoğlu, ekipteki sporcu sayısının devamlı arttığının da altını çizdi. 16 kişilik bir gruba ulaştıklarını söyleyen Tülay Osmanoğlu, “Haftada 3 gün bireysel ve hafta sonları ise hocamızla beraber antrenman yaparak 5 gün boyunca yüzüyoruz” diye belirtti.

“Grubun en geç üyesi benim ve takım arkadaşlarım ortalama 40 ile 65 yaş civarında”

Kulübün en genç üyesi olan 41 yaşındaki Gökhan Telli, ağustos ayındaki İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek olan yüzme yarışlarına hazırlandığından bahsederek, en son ise ekim ayında Bodrum’da katıldıkları Masterlar Yüzme Grubu hakkında konuştu. Bin, bin 500 ve 3 bin metre uzunluğunda açık yüzme yarışları için antrenman yapan Telli, yaşadığı süreci şu cümlelerle değerlendirdi:

“Eskişehir Su Sporları Kulübü olarak, 25 yaş üstü veteran sporcular bağlamında çalışmalar yapıyoruz. Grubun en geç üyesi benim ve takım arkadaşlarım ortalama 40 ile 65 yaş civarında. Biz yüzmeye gönül veren insanlar, haftanın 4 günü Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olimpik yüzme havuzunda 1-1,5 saat aralığında yüzüyoruz.”

“Sağlıklı ve örnek bir yaşam şekli oluşturmaya çalışıyorum”

“Kendimi bildim bileli yüzüyorum ve 52 yaşımdayım” diyen Uğur Eğilmezbaş, yüzme sporuna sağlıklı bir yaşam tarzı olsun diye başladığını vurgulayarak, bu alışkanlığı hayatına empoze ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Ekipçe yarışmalara katılım gösterdiklerinden dolayı ayrıca motive olduğunu söyleyen Eğilmezbaş, “Zaman zaman açık denizlerde ve zaman zaman da yüzme salonlarında mücadeleler verip, diğer arkadaşlarımla birlikte sağlıklı ve örnek bir yaşam şekli oluşturmaya çalışıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18