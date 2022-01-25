“Verimli topraklarımızı değerlendirelim” çağrısı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar, Kızılyer mevkiinde yer alan ve 1. sınıf tarım arazisi vasfı taşıyan kırmızı toprağın değerlendirilmesi ve yok olmasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Başkan Özbunar, yaptığı açıklamada, Osmangazi Üniversitesi karşısında Sümer Mahallesi bitiminde yer alan ve Kızılyer olarak anılan mevkide yakın zamanda, inşaat çalışmalarının başladığını gördüklerini belirtti. Adı geçen bölgenin topraklarının tarımsal açıdan oldukça verimli olduğunu aktaran Özbunar, “Bu topraklar 1. sınıf tarım arazisi vasfında olduğundan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa uygun olarak, koruma altına alınmakta mı, merak ediyoruz? TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu olarak önerimiz ve beklentimiz, toprağın kırmızı renkli olmasından dolayı Kızılyer denilen, buradan çıkarılan verimli toprağın şehrimizin tarımsal bakımdan verimliliği düşük olan bölgelerindeki toprak ile karıştırılarak değerlendirilmesi ve yok olmasının engellenmesidir” çağrısında bulundu.

“Birinci sınıf tarım arazilerinin korunmaları hayati önem arz etmektedir”

Sözü geçen konuda ilgili belediyelerin duyarlı olduğu düşüncesinde olduklarını kaydeden Başkan Özbunar, tarımsal açıdan verimli toprağın önemine değindiği açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü

“Bitkisel üretim amacıyla 50 santimetrelik toprak parçasının yaklaşık bin yıl gibi zaman diliminde oluştuğu düşünülürse, konunun ne kadar önemli ve hassas olduğu ortaya çıkar. Koronavirüs tüm insanlığa gösterdi ki, kendi kendine yetebilen ülkeler ayakta kalabileceklerdir. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkı, ancak temiz hava, temiz su, temiz gıda ve temiz toprak ile sağlanabilir. Ülkemizde tarıma uygun alanlar ciddi tehditler altındadır. Birinci sınıf tarım arazilerinin miktarı hem şehrimizde, hem de ülkemizde yeterli düzeyde olmadığından, korunmaları hayati önem arz etmektedir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, özellikle şehrimiz genelinde Kızılyer gibi verimli toprak yapısında olan arazilerin, tarım dışında farklı amaçlar için kullanılması söz konusu olduğu takdirde, belirttiğimiz hususun dikkate alınmasını özellikle vurguluyoruz.”