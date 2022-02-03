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Vergi denetimleri süreci ESO’da konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odasında ’Paydaş Buluşmaları’ etkinliği kapsamında vergi denetimleri süreci ele alındı.

ESKİŞEHİR 03.02.2022, 15:09
Vergi denetimleri süreci ESO’da konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odasında ’Paydaş Buluşmaları’ etkinliği kapsamında vergi denetimleri süreci ele alındı.

Vergi denetimleri ile alakalı süreç ve mükellef hakları gibi konuların değerlendirildiği toplantı Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkan Yardımcısı Nihat Etik, VDK Daire Başkanı Bayram Gülçiçek, Vergi Başmüfettişi Mehmet İşcan ve Vergi Başmüfettişi Tayip BoyrazESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Şahin, Gürhan Albayrak ve ESO üyesi sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, “Özellikle böyle günlerde devleti sanayicinin yanında görmek bizler için ayrıca bir mutluluk tablosu. Zor günlerden geçiyoruz ama bu günleri üreterek, iş birliklerimizi geliştirerek aşacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

Eskişehirli sanayiciler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden VDK Başkan Yardımcısı Nihat Etik yaptığı konuşmada, “Bugün Eskişehir’imize bir dizi temaslarda bulunmak için geldik. Eskişehir Sanayi Odamıza daha fazla vakit ayırmak istedik. Eskişehir bizler için çok kıymetli, ülkemiz için Eskişehir çok büyük bir değer. Temennimiz Eskişehir’in hedeflerinin daha da büyümesi ve ülkemize birkaç Eskişehir daha katmak. Çevre illerin de Eskişehir’in ekonomik kalkınmasına ulaşmasını arzuluyoruz” dedi.

Vergi Denetim Kurulu organizasyon yapısı ve mükelleflerin sahip olduğu hakların anlatıldığı toplantıda, VDK Daire Başkanı Bayram Gülçiçek; mükellef haklarına yönelik düzenlemeler, taslak vergi inceleme tutanağını talep etme hakkı, vergi denetim kurulu başkanlığınca “mükellef haklarına” yönelik devam eden çalışmalar ve mükellef hakları hakkında açıklamalarda bulundu.

Gülçiçek, Vergi Usul Kanunun 140’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte vergi incelemelerine 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren mükelleflere yapılacak yazılı bildirim ile başlanacağını açıkladı. Yasa yürürlüğe girdiğinde yazılı bildirimin ekinde mükellef haklarını bildiren ayrı bir yazı sunulmasının planlandığından bahseden Gülçiçek, “Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu yazıda haklar mükellefe bildirilecektir” diye konuştu.

Gülçiçek açıklamasında mükellef haklarını şöyle sıraladı:

Vergi İnceleme Yetkilisinin Kimliğini Görme Hakkı, incelemenin gerekçesini, konusunu, dönemini ve kapsamını öğrenme hakkı, defter ve belgelerin kendisinden yazılı olarak istenilmesi hakkı, defter ve belgelerini ibraz etmek için ek süre isteme hakkı, resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılmamasını isteme hakkı, itiraz ve mülahazalar ile ibraz ettikleri özelgelerin tutanaklara geçirilmesini isteme hakkı, taslak vergi inceleme tutanağını talep etme hakkı, incelemenin her safhasında bilgi alabilme hakkı, inceleme sırasında temsilci bulundurma hakkı, vergi incelemesinin süresinde bitirilmemesinin nedenini öğrenme hakkı, rapor özeti talep etme hakkı, rapor değerlendirme komisyonlarınca dinlenme talep hakkı, tarhiyat öncesi uzlaşma talep hakkı, dava açma hakkı, mali tatile ilişkin hükümlerden yararlanma hakkı, müracaat ve şikâyet hakkı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ardından sanayicilerin soruları yanıtladı.

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