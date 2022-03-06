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Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten EOSB’ye ziyaret

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 06.03.2022, 15:01
Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten EOSB’ye ziyaret

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Vergi Dairesi grup müdürleriyle birlikte önce Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğünü, ardından da Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından karşılanan heyet ilk olarak Vergi Haftası konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından okulu ziyaret ederek atölye ve sınıfları gezen Başkan Çelik, yetkililerden okul hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Samet Özkaya, Denetim Kurulu üyeleri Erol Öz, Hasan Hakan Bayar ve okul müdürü Rahmi Özyiğit de yer aldı.

“Eskişehirli sanayicilerimiz vergilerine sadık”

Ziyarette verginin önemine ve bu alandaki çalışmalara da değinen Başkan Çelik, “Geçtiğimiz hafta 33’üncü Vergi Haftası’nı kutladık. Kurumlarımızı ziyaret ederek verginin neden önemli olduğunu ve yapmış olduğumuz çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunduk. Kamu hizmetlerinin temelini vergi gelirleri oluşturmakta. Sanayicilerimiz üretim kabiliyetleri ile ödediği vergiler başta ülkemiz ve şehrimiz için oldukça önemli. Sanayimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bizimde buna bağlı gelirlerimiz artıyor. Güçlü sanayi, güçlü bir maliyenin de temelini oluşturuyor. Eskişehirli sanayicilerimiz vergilerine son derece sadık ve bu konulara duyarlılar. Eskişehirli sanayicilerimize teşekkür ederim” dedi.

“Okul bizi çok etkiledi”

Eskişehir OSB tarafından atölye, derslik ve donanımlı öğretmenleriyle çağın gereklerine uygun bir okul oluşturulduğunu ifade eden Çelik, “Okulu gezerken gördüklerimiz bizleri son derece etkiledi. Gerek atölyeleri gerekse derslikleriyle son derece modern ve her yönüyle eksiksiz bir okul inşa edilmiş. Okul, ülkemizin saygın üniversiteleriyle eş değer nitelikte teknik donanıma sahip. Burada eğitim gören çocuklarımız bu bakımdan çok şanslılar. Bu okul sadece Eskişehir OSB’ye değil, şehrimize ve ülkemize ciddi katkılar sunacaktır. Böylesine değerli kalıcı bir eserin ortaya çıkarılmasından dolayı başta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nadir Küpeli olmak üzere, yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada gördüklerim beni çok etkiledi ve yapılanlardan gurur duydum. Muazzam ve örnek bir okul olmuş. Eskişehir OSB her açıdan bir okulu eğitim hayatımıza kazandırmış. Buradan Eskişehir sanayisine çok değerli ve nitelikli insanlar yetişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz”

Vergi ödemenin her vatandaşın en kutsal görevlerinden birisi olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Başkan Küpeli, "Sanayiciler olarak kazandığımız kadar vergi vermede üzerimize düşeni yapıyoruz. Eskişehirli sanayicileri olarak ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Büyüyen ve güçlenen sanayimiz ile maliyemize her geçen sene çok daha fazla katkı yapmaya devam edeceğiz. EOSB Yönetimi olarak son 4 yıllık hizmet dönemimizde çok sayıda yeni sanayi kuruluşunu şehrimize kazandırdık. Açılan her sanayi tesisi yeni birer istihdam kapısı ve maliyemiz için de daha fazla vergi geliri ile büyüyen bir ekonomi demek. Vergi Dairesi Başkanımız ve ekibiyle çok verimli çalışıyoruz, bu iş birliği ve anlayış ortamı sanayimizin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

“Okulumuz şehrimizin gözde eğitim kurumu oldu”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, sanayicilerin yıllardır hayalini kurduğu meslek lisesini 2019 yılında açtıklarını, okulun kısa sürede şehrin gözde eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi. Küpeli, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynamayı hedeflediklerini belirterek, ekonomiye değer katan ve aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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