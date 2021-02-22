Vatandaşların beslediği güvercinlerin renkli görüntüsü

Eskişehir’de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların güvercinlere yem atarak beslemesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Şehir merkezindeki vatandaşların yem vermesini bekleyen güvercinler ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşların elleriyle beslediği güvercinler kendisini besleyen vatandaşların üzerine konarak güzel görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle şehir merkezinde, parklarda ve Porsuk Çayı kenarında bir arada bulunan güvercinlerin insanlara alışkın olması ise eşsiz fotoğrafların çıkmasını sağlıyor. Şehrin işlek yerlerinden olan Köprübaşı Caddesi’nde beslenen güvercinler insanlardan korkmazken, çevrede bulunan vatandaşların ise ilgi odağı oluyor.