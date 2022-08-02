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Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu

Eskişehir’de şehrin farklı bölgelerinde ağaçlara asılan notlara yazılan motivasyon sözleriyle, her insanın kendine güvenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

ESKİŞEHİR 02.08.2022, 11:28
Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu

Eskişehir’de şehrin farklı bölgelerinde ağaçlara asılan notlara yazılan motivasyon sözleriyle, her insanın kendine güvenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Eskişehir’de bir vatandaş, kaldırımın üzerinde bulunan ağaçlara yapıştırdığı notlara motivasyon sözleri yazdı. Şehrin farklı noktalarındaki ağaçların üzerine asılan sözler, yoldan geçenlere kendilerine güvenmeleri mesajını veriyor. Kim tarafından yazılıp ağaçlara asıldığı bilinmeyen notlarda, “Akıl ve faaliyet ile başarılamayan iş yoktur.” ve “İnan ki güzel işler başarabiliriz” benzeri sözler yazıldı. Ağaçlardaki kağıtlara yazılan sözlerle, insanların kendisini sevmesi ve yaptıkları işlerde başarılı olması konusunda farkındalık oluşturduğu yorumu yapıldı.

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