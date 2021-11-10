Vatandaşlar Dede mahallesinde değişen trafik levhalarından rahatsız

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Dede Mahallesi’nde bulunan birkaç sokağın araç gidiş yönü değiştirilince başta mahalleli olmak üzere turistler sıkıntı yaşamaya başlarken, Muhtar Ömer Saraçlar, “Hem turist, hem de yerli vatandaş sıkıntı çekiyor. Neredeyse her gün yol meselesinden dolayı tartışmalar yaşanıyor, buraya acilen bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Navigasyonlarda da henüz girilebiliyor olarak gözüküyor

Odunpazarı’na bağlı Dede Mahallesi’nde bulunan Şeyh Nusrettin ve Şeyh Edebali sokaklarının araç gidiş yönü yaklaşık 2 hafta önce değiştirildi. Yıllardır çok sayıda sürücünün güzergâh olarak kullandığı iki sokağa artık belli yönlerden araç girişi yasak. Türbe ve mezarlığa giden iki sokağın girişindeki ‘Girilmez’ tabelaları, alışkın olmayan vatandaşların dikkatinden kaçınca zor anlar yaşanıyor. Navigasyonlarda da henüz girilebiliyor olarak gözüken sokaklarda zaman zaman trafik kazaları yaşanırken, o bölgede yaşayan vatandaşlar evlerine giderken de zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Gerek Odunpazarı bölgesindeki ara sokaklar ve gerekse bölgeden Çamlıca mahallesine çıkan yollardaki bozuk bölümler, çukurlar sürücüler için ayrı bir problem oluşturuyor.

“Hem turist hem yerli vatandaş sıkıntı yaşıyor”

Dede Mahallesi Muhtarlığı’nın karşısında bulunan Şeyh Nusrettin ve Şeyh Edebali sokakları, mahalle halkına zor anlar yaşatırken turist olarak gelenleri ise içinden çıkılması çok güç bir duruma sokuyor. Sokaklarda değişen yönler ve bir anda koyulan ‘Girilmez’ levhalarından dolayı çok fazla şikâyet aldığını belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, sokak içinde bekleyen fahri müfettişlerin birçok kişiye trafik cezası yazdığını belirtti. Turistlerin alternatif yolları kullanmak, mahalle halkının ise evine gitmekte sorun yaşadığını belirten Saraçlar, şu ifadeleri kullandı:

Yeni yapılan değişikliği bilmeyerek sokağa giren birçok kişi trafik cezası yedi

“Buradaki sokaklar mezarlık ve türbe girişleri olarak yıllardır kullanılıyor. Arka taraftaki yaklaşık 4-5 tane sokağın gidiş güzergâhı olarak da yıllardır kullanılıyor. Ayrıca Çankaya mahallesine de bu sokaklar üzerinden gidiliyor. Bir anda ‘Girilmez’ levhası asıldı ve Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinden arka sokaklara ve mahallelere bağlantı kalmadı. Belediyede gerekli yerlere başvuru yaptık, fakat UMKE kararı olduğu için bir şey yapamadıklarını söylediler. Caddenin arkasında evi olanlar ve turist olarak gelenler bu yolları artık kullanamıyor. İlerideki Perşembe pazarının kurulduğu sokağın kullanılmasını alternatif olarak iletiyorlar, fakat turiste bunu tarif edemiyoruz. Yeni yapılan değişikliği bilmeyerek sokağa giren birçok kişi trafik cezası yedi. Ayrıca sokakların dar olmasından dolayı 2 hafta gibi bir sürede 2 tane trafik kazası yaşandı. Neredeyse her gün yol meselesinden dolayı tartışmalar yaşanıyor. Buraya acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Hem turist hem yerli vatandaş sıkıntı yaşıyor.”