‘Varlığınız Sağlığımız Anıtı’ açılıyor

Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ismini, “Varlığınız Sağlığımız Anıtı” ile ölümsüzleştiriyor. Baca formunda tasarlanan anıt, sağlıkçıların isminin yanı sıra 57 sanatçının katkısı ile 450 eserin birleşiminden oluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Türkiye’de bir ilk olarak pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için hayata geçirdiği, “Varlığınız Sağlığımız Anıtı” tamamlandı. Anıt, başta Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda yer alan sanatçılar olmak üzere Türkiye’nin her yerinden seramik sanatçılarından gelen eserlerin birleşiminden oluşuyor. 57 sanatçının elinden çıkan 450 eser ile birlikte anıtın üzerinde pandemi nedeniyle yaşamını yitirmiş sağlık çalışanının da ismi yer alıyor.

Sağlıkçılara vefa, kentin simgesi ile birleşti

“Varlığınız Sağlığımız Anıtı”, Tepebaşı’nın kent kimliğinde en önemli yeri alan pişmiş toprak ile harmanlanmış bir eser olarak, baca formunda tasarlandı. Pandemi dolayısıyla düzenlenemeyen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu şimdiye kadar 13 kez gerçekleştirildi. Üzerine yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlandığı tuğlaların birleşerek bacayı oluşturması ise varlığımızın, fedakârlıklar üzerine inşa edilmesini simgeliyor. Baca figürü ile tasarlanan anıtın ön plana çıktığı bir diğer husus ise Eskişehir’in simgelerinden tarihi kiremit fabrikalarının bacalarını da sembolize etmesi olarak dikkat çekiyor.

“Sağlıkçılarımızın adı sanatın gücü ile ölümsüzleşti”

Varlığınız Sağlığımız Anıtı hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Türkiye’de bir ilk olan çalışmaya ilişkin, “Bu anıt, pandemide büyük fedakârlıklarla mücadele ederek hayatlarını kaybetmiş sağlık çalışanlarının onurlu anılarını yaşatmak için yapıldı. Sağlığımızı varlıklarına borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın isimleri tuğlalara sırlandı. Türkiye’de bu yönü ile bir ilk olan eserde, tuğlalar yaşamın da simgesi olan bir baca formu oluşturacak şekilde dizildi. Eser, insanlık için yapılan fedakârlığı simgeliyor. Gelenekselleşmiş festivalimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda yer alan seramik sanatçıları başta olmak üzere tüm Türkiye’den 57 sanatçının pandemiye özel ürettiği 450 adet seramik eser, kolektif bilincimizi ve toplumsal belleğimizi bu anıta taşıdı. Açılışını gerçekleştireceğimiz anıt, sanatın gücü ile sağlıkçılarımızın isimlerini ölümsüzleştirdi” dedi.

Anıt, Eskişehir Tepebaşı ilçesinde Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yer alıyor. “Varlığınız Sağlığımız Anıtı” 27 Ekim Çarşamba günü saat 13.30’da düzenlenecek töreni ile açılacak.