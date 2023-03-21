Valilikten vatandaşlara fidan dağıtımı

Eskişehir’de, 21 Mart Dünya Orman Günü ve Haftası çerçevesinde valilik meydanında halka fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kurulan çadıra getirilen karaçam, sedir, sarıçam türlerindeki fidanlar, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Fidan dağıtımına ilgi gösteren vatandaşlar kuyruk oluşturarak fidanları teslim aldı.

Fidan alan vatandaşlardan Zekeriya Bozkurt, fidanların toprakla buluşacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Fidan dağıtımı için çok mutlu olduk. İyi bir etkinlik oldu. Fidan dağıtımı gayet güzel bir şey. Aldığımız fidanları dikeceğiz. İnşallah diktiğimiz fidanlar tutar” dedi.