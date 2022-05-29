Vali Yardımcısı Altun’dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve bölgede yapılan yeni yatırımlar konusunda Vali Yardımcısı Altun’a bilgiler verdi. Alt yapı ve vizyoner projeler ile sanayiciye hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Küpeli, “Eskişehir’in sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklerine kadar birçok alanda öncü rol üstlenen Eskişehir OSB olarak vizyoner çalışmalara imza atıyoruz. Sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem de şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye ediyoruz” dedi.

“Hedef 50 milyon metrekare”

Ziyarette yatırım çalışmalarına da değinen Küpeli, son 2 yıldır OSB’de arsa tahsis konusunda rekor kırdıklarını söyledi. Gelen taleplere hızlıca cevap vermek ve arsa sıkıntısı yaşamamak adına OSB’nin toplam büyüklüğünü 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Küpeli, “Uzun vadede yeni yatırım alanı sıkıntısı yaşamamak adına mevcut OSB alanımızı ilk etapta 34 milyon metrekareye, ardından 45 milyon metrekareye ve daha sonra ise 50 milyon metrekareye çıkarmak istiyoruz. Yeni yatırım alanlarının kamulaştırılması noktasında gerek Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ın gerekse Valiliğimiz yetkililerinin bizlere çok büyük destekleri ve yardımları oluyor. Güzel bir koordinasyon içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

“Eskişehir OSB Türkiye’ye örnek”

Eskişehir’in çok önemli bir sanayi kenti olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Altun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade etti. Eskişehir OSB yönetiminin de başarılı bir yönetim anlayışı gösterdiğini, yürütülen çalışmalar, projeler ile yeni yatırımlar kazandırılması noktasında ortaya konan performansın

şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyleyen Altun, Vali Erol Ayyıldız’ın öncülüğünde şehrin potansiyelini ileriye taşıyacak projelere destek verdiklerini ifade etti. Altun, Eskişehir sanayisinin daha da gelişimi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.