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Vali Erol Ayyıldız sandık başına gitti
OY KULLANMAK İÇİN HACI SÜLEYMAN ÇAKIR LİSESİ'NE GELEN VALİ EROL AYYILDIZ
ESKİŞEHİR 28.05.2023, 12:18
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı.
Vali Erol Ayyıldız, oy kullanma işlemini saat 11.30’da Hacı Süleyman Çakır Lisesi’nde gerçekleştirdi. Oy kullanmak üzere sandığa giden Vali Ayyıldız, sandık görevlileriyle tokalaştıktan sonra mührünü ve pusulasını alarak oy verme kabinine geçti. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Vali Ayyıldız, yürüyerek Eskişehir Valiliği’ne geri döndü.