Vali Erol Ayyıldız KYK yurdunda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetlerindeki depremlerin ardında yıkılan veya ağır hasar alan binalarda yaşayan yüzbinlerce vatandaş evsiz kaldı. Depremin ardından farklı illere giderek yeni hayat kurma telaşına giren binlerce kişi, valiliklerin aracılığı ile kamu kurumlarının misafirhanelerine, KYK yurtlarına ve özel otellere yerleştirildi.

Eskişehir’e gelen depremzedelerden de bazıları Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’na yerleştirildi. Yurtta kalan yaklaşın bin 800 depremzedenin tüm ihtiyaçları karşılandı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da bugün depremzedeleri ziyarete gitti. Depremzedelerle sohbet eden ve ihtiyaçlarını soran Ayyıldız, sağlanan imkanlarla ilgili bilgi aldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a Eskişehir AK Parti Milletvekili Harun Karacan da eşlik etti.