Vali Ayyıldız, yeni yılda karakolda görevli polisleri ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy yeni yıla Çarşı Polis Karakolu’nda girdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy yeni yıla Çarşı Polis Karakolu’nda girdi. Karakolda görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Ayyıldız, ayrıca telsizle anons geçerek görev başındaki personelinde yeni yılını kutladı. Vali Ayyıldız’ın anonsu üzerine pek çok personel teşekkürlerini iletti. Vali Ayyıldız Çarşı Karakolu’nun önündeki çevirme noktasında, vatandaşlara hizmet adına kısıtlama sürecinde çalışmaya devam eden taksici ve paket servis çalışanlarının da yeni yılını kutladı.

Öncelikle basın mensuplarının da yeni yılını kutluyorum diyerek sözlerine başlayan Vali Ayyıldız, “Tüm Eskişehirli ve çok kıymetli hemşerilerimin, Türkiye’mizin, tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın sağlık, sıhhat, mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum. Ayrıca pandemi sürecinde ve şu anda bu yılbaşı esnasında Eskişehirlilerin pandemi sürecinde göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle de teşekkürlerimi iletiyorum. Bu anlamda da Eskişehirlimize, Türkiyemize, dünyadaki tüm insanlığa sağlık sıhhat ve afiyet diliyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçeriz. Bu, alacağımız ve uyacağımız tedbirler ile olacaktır. Eskişehirli hemşerilerimiz de bunu çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. İnşallah kısa zamanda normalleşme sürecine gereciz ve Eskişehirlimizin beklediği o normal hayat seyrine kavuşuruz. Tabii bu geçiş, alacağımız ve uyacağımız tedbirlerle mümkün. Buradan tüm Eskişehirlilere tedbirlere uydukları için teşekkür ediyorum. Eskişehirli vatandaşlarımız bir teşekkürü, takdiri hak ediyor. Onlara valilik yapmaktan mutlu oluyorum. Halkımız bu sürece kurallara uyarak çok olumlu katkı sağlamıştır” dedi.

Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri de unutmayan Vali Erol Ayyıldız, “Tabii bu sürece en büyük katkılardan biri de emniyetimiz, jandarmamız tarafından gerçekleştiriliyor. Alınan bütün tedbirlerle sorunlar önleniyor. El ve gönül birliğiyle inşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Tekrardan tüm Eskişehirlilere, halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.