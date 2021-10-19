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Vali Ayyıldız, "Muhtarların talep, istek ve şikâyetlerini çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir.”

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, demokrasinin temel taşı olan muhtarlıkların sorunlarının kendi sorunları olduğunu belirterek, "Onların dile getirdiği talep, istek ve şikâyetlerini çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir.” diye belirtti.

ESKİŞEHİR 19.10.2021, 12:31
Vali Ayyıldız, "Muhtarların talep, istek ve şikâyetlerini çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir.”

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, demokrasinin temel taşı olan muhtarlıkların sorunlarının kendi sorunları olduğunu belirterek, "Onların dile getirdiği talep, istek ve şikâyetlerini çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir.” diye belirtti.

Vali Erol Ayyıldız, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ münasebetiyle Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İdare ve Denetim Müdürü Birgül Yılmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Refik Özaydın, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında muhtarların önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Vali Ayyıldız, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Devlet ile millet bütünleşmesinde hayati rol oynayan muhtarlarımız; vatandaşlarımızın dilek, istek ve şikâyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara en hızlı ve etkin şekilde iletilmesi için yaşadıkları mahallenin adeta gözü kulağı olmuşlardır.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, “Demokrasinin temel taşı olan muhtarlıklarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Onların dile getirdiği talep, istek ve şikâyetleri çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir.” diye konuştu.

Kabulden dolayı teşekkürlerini ileten dernek başkanları ise, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız’a bilgi verdi.

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