Vali Ayyıldız, Eskişehir Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Ülkü Ocakları’nı ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Ayyıldız, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy ve yönetim kuruluyla bir araya gelerek Ülkü Ocakları’nın eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aksoy, ziyaretlerinden dolayı Vali Ayyıldız’a teşekkür ederek, Ülkü Ocakları faaliyetleri hakkında bilgi verdi.