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Vakalar tırmanınca maske satışları önemli ölçüde arttı

Son zamanlarda artan covid-19 vakalarından sonra Eskişehir’de maske satışını önemli ölçüde arttı.

ESKİŞEHİR 21.07.2022, 11:06
Vakalar tırmanınca maske satışları önemli ölçüde arttı

Son zamanlarda artan covid-19 vakalarından sonra Eskişehir’de maske satışını önemli ölçüde arttı.

Yurt genelinde yeniden artmaya başlayan korona virüs vakalarından sonra vatandaşlar yeniden tedbir almaya başladı. Eskişehir’de aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı. Bunların yanı sıra covid-19 salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi.

Bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı. Maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda yüzüne bakılmayan maskelerin satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde 40 arttı. Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı.

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