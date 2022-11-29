Uzmanından köpek yıkama tavsiyeleri

Köpeklerin yıkanma öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri anlatan Veteriner Hekim Ayşe Baydar, “Köpekler kış aylarında ayda bir defa yıkanmalıdır” diyerek köpek sahiplerine öneride bulundu.

Eskişehirli Veteriner Hekim Ayşe Baydar, köpeklerin ne sıklıkla ve nasıl yıkanmasına dair çeşitli önerilerde bulundu. Ev ya da bahçe ortamında yetişen köpeklerin deri ve tüylerinde farklılıklar olduğunu belirten tecrübeli hekim Baydar, özellikle kış aylarında köpeklerin mutlaka ayda bir defa yıkanması gerektiğini tavsiye etti. Özel hijyenik durumlara göre aylık yıkanma sayısının değişebileceğine de dikkat çeken Baydar, “Köpeklerin tüy yapısı yıkanma sıklığını etkiler” şeklinde konuştu.

“Köpekler her banyo sonrası taranmalıdır”

Köpeklerin kimyasal şampuanlar yerine doğal içerikli ve tüy yapılarına uygun sabun çeşitleri ile yıkanması gerektiğini aktaran Baydar, “Tüyleri su tutmayan köpeklerin aynı zamanda üzerlerinde kir de tutunamaz. Yıkama esnasında şampuan veya sabun farkından kastımız ise içeriğindeki pH değerleridir. Çünkü canlı derisinin ve tüyünün yapısını bozmamak zorundayız. Köpekleri yıkarken sadece şampuanı sürüp su ile durulamak diye düşünülmesin. Tarama işlemi ile beraber bu bir ritüel gibi olmalıdır. Hemen hemen her banyo sonrası da düzenli olarak taramalarını öneriyoruz. Özellikle ev köpekleri ve hassas ırkların her gün taranması banyo yapmasın veya yapmasın, onların deri ve tüy sağlıkları açısından çok önemlidir” dedi.

“Canlı nemli kaldığında çeşitli enfeksiyonel problemlere maruz kalabilir”

“Ev köpeklerinin ayda bir kere yıkanması gerekir” diyen Baydar, “Köpek sahipleri duş sonrası kurutma işlemini fön makineleri ile yapıyor. Fakat üzerinden hızlıca geçilen kuruma yeterli olmayacaktır. Çünkü tüyün ve derinin tamamen kuruması gerekir. Canlı, nemli kaldığında mantar başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonel problemlere maruz kalabilir. Derinin kendini kurutması için salgıladığı kimyasallar, onların ıslakmış gibi kokmasını sağlayabilir” dedi.

“Aile evindeki ve öğrenci evindeki köpeğin kirlenme oranı aynı değildir”

Yaz aylarında denize giren köpeklerin sabun ya da su kullanılmadan haftada 2-3 kere duru su ile yıkanmasında bir sorun olmadığını da sözlerine ekleyen Ayşe Baydar, konu ile alakalı olarak şöyle devam etti:

“Canlının yaşadığı ortama göre yıkanma zamanın gelip gelmediğine sahibi karar vermelidir. Aile evindeki bir köpek ile öğrenci evindeki bir köpeğin kirlenme oranı aynı olmayacaktır. Aynı insanlardaki gibi bazı ırkların tüy yapısı daha yağlı olabiliyor ve bundan dolayı dermatolojik problemler taşıyabiliyorlar. Bu gibi durumlarda ise hekimlerden destek alarak tedavi ve destek amaçlı yıkanmalarını öneriyoruz. Yıkayıp bahçeye salmak diye bir şey yoktur. Ancak kuruduğundan emin olup ve vücut sıcaklığının normale dönmesinden sonra tekrar salınabilir.”