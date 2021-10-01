banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın huzurevi ziyareti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Safiye-Gönül Bayar Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

ESKİŞEHİR 01.10.2021, 11:57
Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın huzurevi ziyareti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Safiye-Gönül Bayar Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

Huzurevi sakinleri ile özel olarak ilgilenen ve onların istek ve dileklerini dinleyen Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, huzurevi Müdürü Duran Önder’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayyıldız; huzurevi ortamının güzel olduğunu, çok iyi şartlarda hizmet verildiğini ve yaşlıların huzurlu ve mutlu gördüğünü dile getirerek Safiye-Gönül Bayar Huzurevi personeline teşekkür etti.

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’a ziyaretleri esnasında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı eşlik etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P