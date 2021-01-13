banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Amerika'da yıllar sonra bir kadın idam edildi
Amerika'da yıllar sonra bir kadın idam edildi
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu
Kuveyt Başbakanı istifa etti
Kuveyt Başbakanı istifa etti
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?

Uzlaştırmacıya hakaret ve cinsel saldırı iddiası

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaparak meslektaşları Ebru Kahraman’a karşı görevi sırasında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve cinsel saldırıyı kınadı.

ESKİŞEHİR 13.01.2021, 15:07
3
Uzlaştırmacıya hakaret ve cinsel saldırı iddiası

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaparak meslektaşları Ebru Kahraman’a karşı görevi sırasında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve cinsel saldırıyı kınadı.

Uzlaştırma dosyasında şüpheli olarak görülen S.T.’nin, Eskişehir Uzlaştırmalar Derneği’nde görevli Ebru Karaman’a görevi sırasında sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiası ile 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen duruşma sonrasında Adliye Sarayı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Turhan ve Seven Özkılıç ile saldırıya maruz kalan uzlaştırmacı Ebru Kahraman katıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Seven Özkılıç, yaptığı açıklamada, “Kadın meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, dernek olarak davanın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Bugün burada görülen davada uzlaştırmacı arkadaşımıza yapılan cinsel istismar ve hakaret yargıya yapılmıştır. Unutulmamalıdır ki tamamen tarafsız bağımsız olarak görev yapan uzlaştırmacılar toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasına hizmet ederken böyle saldırılarla karşılaşmaktadırlar. Kamu görevini ifa etmeye çalışan, kendisinin menfaatine olan hususta bir bayan mensubumuza, meslektaşımıza karşı yapılan bu tavır ‘’cinsel saldırı ve hakaret’’ suçlarını oluşturmakta olup, bu hadise meslektaşımızın şahsında tüm uzlaştırmacılara, tüm kadınlara yapılmış bir somut olaydır. Yurt genelinde yüzde 85’ler gibi başarı sağlayan bir kurumun parçaları olarak bu vahim olaydan son derece üzüntü duyduk. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyor dernek olarak davanın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Hadisenin yargıya intikal etmiş olmasından ve yüce yargımızın vereceği kararın adaletine güvencimiz dün olduğu gibi bugünde tamdır." diye belirtti.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12