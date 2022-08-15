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Üzerinden 2 adet tabanca bulunan şahsa para cezası yazıldı
Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca bulunan şahsa 4 bin 712 TL idari para cezası yazıldı.
ESKİŞEHİR 15.08.2022, 15:41
Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca bulunan şahsa 4 bin 712 TL idari para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriyeleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Ekipler tarafından durdurulan H.G.A. isimli şüphelide yapılan kaba üst aramasında 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şahsa, ‘Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefetten’ toplam 4 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.