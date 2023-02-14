Uzaktan eğitim kararıyla birlikte Eskişehir’de öğrenci göçü devam ediyor

Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte oluşan öğrenci yoğunluğu dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte üniversiteler yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçti. Üniversitelerin tüm illerde tatil edilmesiyle birlikte, öğrenciler memleketlerine dönmeye başladı. Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir’deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür tren garında da etkisini gösteriyor. İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler ortaya çıkardı.