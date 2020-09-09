banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Uzaktan eğitim kararı tablet satışlarını arttırdı

UZAKTAN EĞİTİM TABLET SATIŞLARINI ARTTIRDI

ESKİŞEHİR 09.09.2020, 11:17
1
Uzaktan eğitim kararı tablet satışlarını arttırdı

Yeni eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim yapılacağının kesinleştikten sonra tablet bilgisayar satışlarını arttı

Derslerin internet üzerinden kesinleştiğini gören veliler ve öğrenciler soluğu bilgisayar alabilecekleri dükkânlarda aldı. Yeni nesil taşınabilir bilgisayar olarak bilinen tabletlerin satışı ise diğer bilgisayarlara göre oldukça fazla. Bunun nedeni ile alakalı konuşan Dursun Ali Azizoğlu, tabletin satışının revaçta olmasını, diğer bilgisayarlara göre daha ucuz oluşuna bağladı. Bilgisayarın yaptığı işlemi tabletin de rahatlıkla yaptığını belirten işletmeci, saklama kolaylığına dikkat çekti. Azizoğlu “Artık insanlar kolay saklanan, yer kaplamayan ve pratik ürünler peşinde. Bu bilgisayar için eskiden laptoptu şimdi tablet. Son olarak uzak eğitimle oluşan bilgisayar ihtiyacına insanların gösterdiği rağbetle bunu görebilmek gayet mümkün. Tablet satışlarımız da çok ciddi bir şekilde arttı. Çünkü kullanımı ve taşınması ve saklaması kolay” dedi.

İkinci el tablet daha çok tercih ediliyor

Döviz kurudan dolayı sıfır ürünlerden çok ikinci ele rağbet daha fazla olduğunu belirten Dursun Ali Azizoğlu, sıfır ürünlerin 500 liradan, ikinci el ürünlerin ise 200 liradan başladığını belirtti.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0