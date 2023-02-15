Uzaktan eğitim kararı seferleri doldurdu

Uzaktan eğitim kararı ile birlikte Eskişehir’den ayrılan öğrenciler otobüs seferlerinde yoğunluğa neden olurken, bazı vatandaşlar ise yoculuk tarihini ertelemek zorunda kaldı.

Türkiye’yi sarsan depremler sonrasında, duyurulan karar sonrasında ilk ve orta öğretim okulları 20 Şubat tarihine kadar tatil olurken, üniversiteler ise yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitim kararı ile birlikte, öğrenciler okudukları şehirlerden memleketlerine dönüş yapmaya başladı. Yaklaşık 50 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu öğrenci kenti olan Eskişehir’de de kararın ardından, özellikle KYK yurtlarında kalan öğrenciler başta olmak üzere öğrenciler şehirden ayrılmaya başladı. Şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşurken, seferlerde oluşan yoğunluk yüzde yüze yaklaştı. Bazı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, yer bulamayınca gidiş tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. Otobüs seferlerindeki yoğunluğun önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceği tahmin ediliyor.