banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!
NBA'de Türk gecesi
NBA'de Türk gecesi
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 11.04.2021, 11:47
2
Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda, yakalanan iki kişinin üst aramasında 4.05 gram bonzai ve 1.62 gram toz esrar maddeleri ele geçirildi. Şüphelilerden D.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık