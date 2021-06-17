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Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 17.06.2021, 16:51
Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışmalar düzenlendi. Bu kapsamda Şirintepe mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini edinen ekipler yaptıkları çalışmalarda 2 kişiyi yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan emir ile yapılan aramalarda; 33,36 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli olarak yakalanan 2 şahıs, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1’i ifadesini verdikten sonra serbest bırakılırken, diğer şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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