Uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bulundukları araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüpheli bir aracı durdurdu. C. Başsavcılığı koordinesinde araçta gerçekleştirilen aramada; 318 gram metamfetamin, 10.18 gram esrar ve 1 adet ecstasy ele geçirildi. Araçta bulunan E.Y. ve B.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.