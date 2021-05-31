Uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve yapılan incelemede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ekipleri, Kırmızıtoprak mahallesi Atatürk caddesinde devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri 1 şahıs durduruldu. Şahısta yapılan üst aramasında 23,17 gram skunk, ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli Ş.Ç. hakkında, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında başlatıldı. İşlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.