Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

Eskişehir’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi altında Güllük Mahallesi’nde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 4,62 gram esrar, 6 adet ecstacsy, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.