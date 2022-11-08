Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yapıldı. Düzenlenen operasyonda A.C.T. isimli bir şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 145.72 gram metamfetamin, 0.70 gram esrar, 9 sentetik ecza, 1 tabanca ve 100 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.