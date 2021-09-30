banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

ESKİŞEHİR 30.09.2021, 15:40
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda Yenibağlar, 71 Evler ve Batıkent Mahallelerinde önceden belirlenen evlerde yapılan baskınlarda gerçekleştirilen aramalarda 70,30 gram metamfetamin, 345,46 gram esrar, 19 kök ekili hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan emniyette işlemleri yapılan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P