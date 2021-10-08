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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutukladı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılana operasyonlarda yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 08.10.2021, 16:13
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutukladı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılana operasyonlarda yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Yeşiltepe ve İstiklal mahallelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında ise 982,77 gr bonzai, 81,03 gram metamfetamin, 15,50 gram esrar, 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlarda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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