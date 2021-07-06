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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 06.07.2021, 17:23
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Zafer Mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 219 adet sentetik ecza hap, 13,31 gram bonzai, 0,64 gram metamfetamin, 0,19 gram eroin, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi.

Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan şüphelilerden birisi serbest kalırken, M.C., isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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