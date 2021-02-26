Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye çıkarıldı

Eskişehir’de gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 9’u adliyeye çıkarıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanması ile uyuşturucu maddeleri kente getirmeye çalışan şahıslara yönelik 3 ayrı çalışma düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 2 bin 834 adet sentetik ecza hap, 155,70 gram bonzai, 24,36 gram metamfetamin, 3,23 gram eroin, 0,69 gram esrar, 6 adet ecstacy uyuşturucu hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 11 şüpheli şahsa ilişkin ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında işlem başlatıldı. Şubedeki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 26 Şubat 2021 günü adliyeye sevk edildi.