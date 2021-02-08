Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonlarda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Hoşnudiye Mahallesi Barlar Sokağı civarında 3 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda; 1,11 gram bonzai, 0,16 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem başlatılırken, diğer şüpheli S.T. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.