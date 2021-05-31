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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve polis tarafindan yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 31.05.2021, 16:56
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve polis tarafindan yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şeker mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 9 şahsa, uyuşturucu madde bulundurmak suçu kapsamında işlem yapılırken, kısa süre içerisinde aynı mahallede uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama emri kapsamında yapılan aramalarda; 19,85 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında hakkında işlem yapılan D.Ö., işlemleri akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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