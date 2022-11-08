Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 644 gram esrar ele geçirildi

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 644 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il dışından kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 644 gram esrar ele geçirilirken, B.Ü. isimli bir şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.