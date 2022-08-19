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Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Eskişehir’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.
ESKİŞEHİR 19.08.2022, 13:59
Eskişehir’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan İ.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.