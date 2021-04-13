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Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ESKİŞEHİR 13.04.2021, 14:25
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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskibağlar mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonucu 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 27,90 gram plaka esrar, 16,74 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan 3’üne ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem başlatılırken, 1 şahıs hakkında ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alındı.‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli M.R.Y., Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.