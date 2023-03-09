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Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

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Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

Eskişehir’de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 2 kişi tutukladı.

ESKİŞEHİR 09.03.2023, 14:50
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

Eskişehir’de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 2 kişi tutukladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda B.S. ve Z.Z. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 92,44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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