Uyuşturucu ile mücadelede yargı üniversite işbirliği

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’la yaptığı görüşmede, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili raporlama süreçleri ele alınırken, iki kurum arasında iş birliği yapılabilecek alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Cumhuriyet Savcıları İsa Tucay ve Tayfun Atak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral ile ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM) Müdürü Prof. Dr. Onur Koyuncu da bulundu.

Yapılan görüşmelerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili raporlama süreçleri ele alındı. İki kurum arasında iş birliği yapılabilecek alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Ali Yeldan ve Prof. Dr. Kamil Çolak, daha sonra beraberce ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM)‘ini ziyaret etti.