Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de 5 bin 598 adet uyuşturucu hapla yakalan 2 şüpheli tutuklandı.
ESKİŞEHİR 20.02.2023, 14:47
Eskişehir’de 5 bin 598 adet uyuşturucu hapla yakalan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 1 araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 5 bin 598 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö. ve M.Y. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.