banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

ÜYEP’ten ’Müzede Drama’ dersi

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) “Müzede Drama” dersi gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 24.06.2022, 15:50
ÜYEP’ten ’Müzede Drama’ dersi

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) “Müzede Drama” dersi gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yaz Enstitüsü tarafından düzenlenen “Müzede Drama” dersi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Müzede Drama dersiyle ilgili görüşlerini belirten Drama Eğitmeni Ebru Ak Ergenç, ezberlenmiş, yenilikçi ve geliştirici olmayan eğitim metotları yerine, toplumla ilişki kurabilen, dokunulabilir, geliştirilebilir, öğrenilebilir, yeniliklere açık, interaktif öğrenme ile deneyim kazandıran eğitim metotlarının kullanılması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Deneyimleyerek öğrenmeyi ve yaşayarak farkındalık kazanmayı sağlayan Müzede Drama etkinliği sayesinde eserleri tek tek inceliyoruz. Seçtiğimiz bazı eserlerin temalarından hareketle çeşitli oyunlar ve afiş çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Böylece öğrenme deneyimini kalıcı pratiklerle pekiştiriyoruz.”

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu