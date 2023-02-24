Uyarı yazısı bile kaldırıma çöp atılmasına engel olamadı

Bazı sorumsuz vatandaşların, ‘Buraya çöp koymadığınız için teşekkür ederiz, lütfen!!” yazısına aldırış etmeden kaldırıma çöp atmaları pes dedirtti.

Eskişehir’de bir sokaktaki apartman sakinleri tarafından kaldırıma çöp atılmaması için asılan uyarı yazısına rağmen yere bırakılan atık maddeler dikkat çekti. Şehir merkezinde bulunan ara sokaklardaki yere bırakılan çöpler kötü koku ve görüntüye sebep olurken, mahalle sakinleri bu durumdan şikayet ediyor. Mahalle sakinleri tarafından asılan ‘Buraya çöp koymadığınız için teşekkür ederiz, lütfen!!” yazısına aldırış etmeden çöplerinin kaldırıma bırakılması, sorumsuz vatandaşların duyarsızlığını gözler önüne seriyor.